بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

كرم الدكتور عمرو زعير، القائم بعمل عميد كلية الطب، نائبًا عن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، اليوم السبت، الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا من هيئة التمريض والعاملين بها، وذلك بحضور الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسي بالجامعة، والدكتور محمود سليم مدير مستشفى الباطنة بالجامعة.



وأكد الدكتور عمرو زعير، أن هذا التقليد تحرص المستشفيات الجامعية على عقده سنويًا لتكريم الأمهات المثاليات من الموظفات الإداريات وهيئة التمريض بالمستشفى تقديرًا لدورهن الرائد في مجتمعاتهن.



وقال الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، إن الهدف الأساسي للتكريم هو إلقاء الضوء على النماذج الفريدة والرائدة من الأمهات ومدى تمكنهن من التغلب على الصعاب التي يواجهونها في تربية أبنائهن لتكون عناصر بناءه في المجتمع، وقدوة ونبراسًا للآخرين، لافتا إلى الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في المجتمع المصري وكيفية مواجهة وتحمل الأعباء المختلفة، وكيف كافحت؟، وتحملت وضحت من أجل أبنائها حتى ترتقي بهم تعليميا وثقافيا ووظيفيًا.