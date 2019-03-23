قازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى نور سلطان تكريما لزعيمها

غيرت قازاخستان اسم عاصمتها آستانة إلى نور سلطان اليوم السبت تكريما للزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف الذي تنحى قبل أيام على نحو غير متوقع بعد نحو 30 عاما في السلطة.



وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تغيير اسم العاصمة خلال 60 عاما، وقد اعترض بعض السكان وشخصيات من المعارضة على الاسم الجديد الذي أعلن رسميا اليوم السبت في مرسوم وقعه الرئيس المؤقت قاسم-جومارت توكايف.



وفي الماضي سميت المدينة التي يسكنها مليون نسمة أكمولينسك، وتسيلينوجراد، وأكمولا قبل أن تصبح آستانة وتعني "العاصمة" وذلك بعدما نقل نزارباييف العاصمة إليها من الما اتا في عام 1997.



وتنحى نزارباييف (78 عاما) على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء في أولى خطوات تحول سياسي محكم فيما يبدو ويضمن له الاحتفاظ بنفوذ كبير قائلا إن البلاد تحتاج إلى جيل جديد من الزعماء.

