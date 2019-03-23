المعارضة الجزائرية تتفق على إنشاء هيئة رئاسية تتولى صلاحيات بوتفيقة

اقترحت أحزاب المعارضة الجزائرية، وضع مرحلة انتقالية قصيرة، بعد انتهاء ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الحالية في أبريل المقبل، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس، لهيئة رئاسية.



ووجهت أحزاب المعارضة في بيان ختامي للقاء التشاوري السادس للمعارضة، اليوم السبت، نداءً للشعب، للاستمرار في الحراك الشعبي السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية، وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وبشأن الهيئة الرئاسية طالبت المعارضة بتكوينها من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، وأن يلتزم اعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة.



وتتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة، حيث تعين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال، بجانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



ودعت المعارضة، الجيش للاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها، في اطار احترام الشرعية الشعبية.



واتفق المشاركون على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب الجزائري.



وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة اعتراضا على قرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد.