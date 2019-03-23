محمود كامل: تعرضت لحملة تشويه.. ولائحة الجزاءات كارثية وإسقاطها واجب (حوار)

بدعاية انتخابية لم تتعدى تكلفتها 2000 جنيه، حصل محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة، حيث حصل على 2017 صوتا على الرغم من وصول تكلفة دعاية انتخابية لبعض المرشحين مبلغ خمسون ألف جنيها، ومن هنا تحول "كامل" إلى ظاهرة نقابية خلال الفترة الماضية بهذه الإمكانيات البسيطة ونجاحه في تحقيق هذه النتيجة التاريخية، التقت "الدستور" كامل داخل مكتبه بنقابة الصحفيين لإجراء حوار صحفي معه، وإلى نص الحوار:



1ـ في البداية مبروك حصولك على أعلى الأصوات بالانتخابات الأخيرة.. هل توقعت هذه النتيجة؟

ـ الله يبارك فيك، قطعا لم أتوقع هذه النتيجة نهائيا وكان كل إحساسي إني مرشح زيي زي غيري ليا فرص كويسة للنجاح، ولكني كنت على ثقة تامة في وعي الجمعية العمومية واختياراتها حتى وإن كان هناك بعض المحاولات والشائعات الرخيصة لتشويهي خلال اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات ومن بينها أني ضد بدل الصحفيين وده طبعا رديت عليه انه تخاريف وكلام فاضي، وهناك بعض المؤسسات الصحفية وتوجيهات للصحفيين من رؤسائهم بعدم التصويت لي، ولكن في النهاية انتصر الضمير الصحفي داخل كل زميل وحصلت على هذه النتيجة التاريخية.



2ـ ما هي تكلفة حملتك الانتخابية، وتعليقك على بعض حملات الدعاية المبالغ فيها لبعض المرشحين؟

ـ حملتي الانتخابية لم تتعدى تكاليفها ألفين جنيها وهي مصاريف عمل 3 بانرات فقط وورق أبيض في أسود يحمل برنامجي الانتخابي قليل التكلفة والباقي كان عبارة عن هدايا من زملاء مقتنعين بي وببرنامجي تكفلوا بباقي المصاريف والدعاية الانتخابية، وبالنسبة للحملات المبالغ فيها بشوفها دايما مهينة للرشح نفسه ولنا كجماعة صحفية.



3ـ هل تحول محمود كامل إلى ظاهرة نقابية ؟

ـ مش شايف نفسي كده خالص وإن كان ده فخر ليا ان الناس تشوفني كده ولكن الظاهرة الحقيقية هي الجمعية العمومية التي شرفتني بكل هذا الحب وهذه الأصوات الكثيرة.



4ـ ماهو سر تفوقك الطاغي خلال الانتخابات الأخيرة ؟

ـ شباب الصحفيين اللي آمنوا بي وببرنامجي وشافوا فيا ممثل عنهم داخل مجلس النقابة وبذلوا مجهود كبير للوصول لهذا النجاح، وأيضا بشكر شيوخ المهنة الذين أحاطوني بدعم كبير خلال يوم انعقاد الجمعية العمومية.



5ـ هل لقي محمود كامل الدعم الكافي من مؤسسته بالمقارنة بباقي المرشحين من المؤسسة؟

ـ مش عايز أعلق على الموضوع ده ولكن يكفيني حب ودعم زملائي بالمؤسسة اللي أعطوني صوتهم رغم بعض المحاولات المغرضة من البعض لتشويهي من داخل وخارج المؤسسة.



6ـ تقييمك لتجربة رئاستك للجنة الثقافية بالنقابة خلال السنوات الماضية؟

ـ تقييمي لتجربة رئاسة اللجنة الثقافية هو 50% فقط وبدون أي دبلوماسية لأني كنت أملك أحلام وطموحات للجنة أكبر من هذا بكثير، وإن كان توقيع بروتوكول مع مكتبة الإسكندرية هو الإنجاز الأهم بالنسبة لي خلال ولايتي الماضية لأن مكتب النقابة بدخولي لها عام 2015 وجدت ثروة لا تقدر بمال وهي عبارة عن كتب ووثائق يعود تاريخها إلي الثورة العرابية.



7ـ أين خصومات المسرح والسينما والأوبر للصحفيين من خدمات اللجنة الثقافية؟

ـ حصلت على عشرة منح من المركز الثقافي الروسي وأعدت إحياء الورش الموسيقية مرة أخرى، وبالنسبة للخصومات فهي موجودة بالفعل في جميع الأماكن التراثية بخصم 50% وأيضا بمسارح الدولة بموجب كارنيه النقابة ولكن في القطاع الخاص الموضوع صعب شوية وده اللي بيخليني بقول دائما إني غير راضي عن أدائي باللجنة الثقافية.



8ـ هل يطمح محمود كامل في منصب أكبر من اللجنة الثقافية خلال تشكيل هيئة المكتب الحالي بعد حصولك على أعلى الأصوات؟

ـ حقي وفقا للعرف بحصولي على أعلى الأصوات أن أخير بين منصبي وكيل النقابة وسكرتير عام النقابة، ولكن وفقا للقانون فبيتم هذا وفقا لأغلبية المجلس وبصراحة أنا شايف الاتجاه مش في صالحي خالص بسبب وجود بعض الصراعات على المنصبين دول بالتحديد وأنا عمري ماهسعى لمنصب وبنأى بنفسي من الدخول في أي صراعات والبديل بالنسبالي هيكون الاستمرار في رئاسة اللجنة الثقافية.



9ـ لماذا ينجح محمود كامل ويحصل على أعلى الأصوات وسقط باقي المرشحين المحسوبين على نفس تياره ؟

ـ في البداية أنا حصلت على أصوات من جميع التيارات المختلفة من داخل تيار الاستقلال ومن خارجه ومن أقصى اليمين لأقصى اليسار، وأنا عمري ما كنت محسوب على أي تيار أو حزب وماليش أي أيدلوجية سياسية وانتمائي الوحيد للحق فقط، وبالنسبة لباقي الزملاء الذين لم يحالفهم الحظ فأنا شايف إن البعض منهم لم يفشل، وخاصة أنه يخوض الانتخابات للمرة الأولى مثل تامر هنداوي وإيمان عوف وحازم حسني.



10ـ ماهو تعليقك على سعي بعض أعضاء مجلس النقابة في تحقيق بعض المصالح الشخصية أو الأغراض السياسية ؟

ـ هناك بعض الزملاء بمختلف انتماءاتهم يسعون للحصول على كرسي النقابة من أجل تحقيق بعض الأغراض السياسية وأيضا البعض منهم يسعى لتقلد مناصب رفيعة بمؤسساتهم وخاصة القومية منها.



11ـ ماهو تعليقك على لائحة الجزاءات الأخيرة ؟

ـ لائحة كارثية وغير دستورية وأي صحفي بيرفضها لأنها ستقضي على ماتبقى من المهنة، وإسقاطها فرض عين على كل صحفي وهناك العديد من الإجراءات القانوينة سنتخذها، وأدعو جموع الصحفيين إعلان رفضها وهتكون الملف الأهم خلال أول اجتماع لمجلس النقابة.



12ـ أخطاء وقعت فيها وستحاول تفاديها خلال المرحلة القادمة ؟

ـ مشكلتي الكبيرة كانت في تسرعي بإعلان موقفي من بعض القضايا الهامة، لأني بتخذ قرارات سريعة كثيرا ومحتاج لمزيد من الهدوء خلال الفترة القادمة.



13ـ رسائل قصيرة لهؤلاء مع حفظ الألقاب: "يحيى قلاش، عبدالمحسن سلامة، ضياء رشوان، مكرم محمد أحمد" ؟

ـ يحيى قلاش هو النقيب الإنسان، عبدالمحسن سلامة اختلف معه نقابيا ولكنه إنسان جدا ولا يمكن أن أخسره، ضياء رشوان أتمنى أن يفعل شعار لم الشمل ويعود بالمجلس على قلب رجل واحد بعدما كان يستحوذ على المجلس مجموعة معينة خلال المجلس الماضي، مكرم محمد أحمد يرتكب جريمة في حق نفسه وفي حق المهنة ولكن سيظل أحد شيوخ المهنة ونقيب سابق وله مني كل احترام.



14ـ متى نرى محمود كامل نقيبًا للصحفيين ؟

ـ عندما تقرر الجمعية رغبتها في وبصراحة حصولي على أعلى الأصوات زاد الضغوط عليا وكمان لا أجرؤ على الترشح لمنصب النقيب في ظل وجود من هم أحق مني في المهنة لهذا المنصب الرفيع.