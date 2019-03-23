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السبت 23/مارس/2019 - 06:25 م

غدًا.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لمعهد الدراسات القبطية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
dostor.org/2563448

يختتم معهد الدراسات القبطية غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه معهد الدراسات القبطية، والذي دام لمدة ثلاث أيام.

ويتضمن المؤتمر الدولي الثالث للتراث القبطي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ثماني جلسات إلى جانب جلستي الافتتاح والختام.

وتناقش الجلسات قضايا التراث القبطي من أوجة عدة، أبرزها موضوعات العمارة القبطية الفخاريات والقباب والمعمودية كعنصر معماري والعمارة الديرية وكذلك تأثير الفنون القبطية والإسلامية على الفنون المسيحية ببلاد النوبة وأثر الفنون القبطية على الفنون الإثيوبية.

ويشتمل برنامج "التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة" على ما يقارب الـ٨٠ ورقة بحثية إلى جانب ثلاث محاضرات.

وأفتتح أمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه معهد الدرسات القبطية، تحت عنوان "التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة"، من 22 إلى 24 مارس الجاري.

وبدأ المؤتمر أولى فعالياته أمس، بموكب دخول قداسة البابا تواضروس الثانى، والسلام الجمهورى، كما يتم عرض فيلم تسجيلى عن المركز، وفى الختام يلقى البابا كلمته على الحضور.

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