"التجارى" الكويتى: توزيع أرباح 20% نقدا و10% أسهم منحة عن أرباح 2018

أقرت الجمعیة العمومیة العادیة وغیر العادیة للبنك التجاري الكویتي، المدرج في بورصة الكويت، توزیع أرباح نقدية وأسهم مجانية عن عام 2018.



ووافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي، اليوم السبت، على توزيع أرباح نقدیة بواقع 20% نقدا (20 فلسا للسھم الواحد)، و10% منحة (10 أسھم لكل 100 سھم) عن السنة المالیة المنتھیة بدیسمبر 2018، وفقًا لوكالة أنباء الكويت "كونا".



وقال رئیس مجلس إدارة البنك، الشیخ أحمد دعیج الصباح، إن التوزیعات النقدیة لعام 2018 تعد أعلى توزیعات على مدار السنوات العشر الماضیة.



وكشفت البيانات المالية السنوية للبنك التجاري الكويتي ارتفاع أرباح عام 2018 بنسبة 15%، على أساس سنوي.



وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، في فبراير 2019، بلغت أرباح العام الماضي 63.75 مليون دينار (210.26 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 55.43 مليون دينار (182.82 مليون دولار) في عام 2017.