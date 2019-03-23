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السبت 23/مارس/2019 - 05:37 م

"ماس" يشيد بالتعاون الدولي في الحرب على "داعش"

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
dostor.org/2563401

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالتعاون الدولي في الحرب على تنظيم (داعش) في أعقاب الإعلان عن تحرير بلدة الباجوز السورية، آخر معاقل التنظيم.

ونقلت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت عن ماس قوله إن العامل الحاسم لهذا النجاح المشترك تمثل في تضافر الدور المدني والعسكري مع بعضهما البعض " وقد قدمت ألمانيا إسهاما مهما في هذا الشأن".

وأعرب ماس عن اعتقاده باستمرار تشكيل داعش لخطر كبير مشيرا إلى أن التنظيم نقل أنشطته الإرهابية في سورية وإيران تحت الأرض " ونحن لن نهون من شأن هذا التهديد، ولذا فإن الدور المشترك للتحالف الدولي المناوئ لداعش سيستمر، وسيبقى استقرار الوضع في المناطق المحررة من داعش عاملا
حاسما من المنظور الألماني".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، اليوم عبر تويتر أنه تم تحرير بلدة الباغوز من تنظيم داعش وتحقيق النصر العسكري عليه، وقال:"قوات سورية الديمقراطية تعلن القضاء الكامل على ما يسمى بالخلافة والهزيمة الإقليمية لداعش بنسبة 100% ".

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