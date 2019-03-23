971 سائحًا أجنبيًا يزورن المناطق الأثرية بسوهاج خلال شهر

أكد محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصار، أن المحافظة تشهد حاليًا حركة نشاط سياحي غير مسبوقة، ما يشير إلى نجاح جهود الدولة في وضع المناطق الأثرية على خريطة السياحة العالمية.



وأوضح الأنصاري -في بيان صحفي اليوم السبت- أن 971 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات زاروا مناطق الآثار الفرعونية بالمحافظة بمركزي: البلينا وأخميم خلال شهر واحد فقط، وذلك منذ أواخر فبراير الماضي وحتى الآن، من خلال 19 فوجًا سياحيًا عن طريق رحلات بالبواخر النيلية والطيران.



ولفت إلى اهتمام الدولة بالمناطق الأثرية بالمحافظة، وتنشيط حركة السياحة بها، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف المحافظة القومي على النيل، ساهم بشكل كبير في تدفق الأفواج السياحية.



وأضاف أنه وجه بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للسائحين الأجانب خلال زيارتهم للمحافظة، والعمل على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بها لجذب المزيد من الأفواج السياحية والارتقاء بالمنظومة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بالمحافظة.



وأوضح محافظ سوهاج أن المنطقة الأثرية بـ"أبيدوس" في "البلينا" تعد من أهم المناطق التي يقصدها السائحون خلال زيارتهم للمحافظة حيث تضم 8 معالم أثرية هامة وهي: معابد الملك سيتي الأول، والملك رمسيس الثاني، والأوزريون، فضلًا عن آثار منطقة كوم السلطان بقرية بني منصور، وآثار شونة الزبيب، ومقبرة أم الجعاب، ومجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس.