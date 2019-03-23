طارق أبوالعينين يرافق الفريق مميش ولجنة صناعة النواب فى جولة بمصنع وايت فيل بالعين السخنة (فيديو)

طارق أبوالعينين لـ مميش وأعضاء صناعة البرلمان: إنشاء مصنع وايت فيل بالسخنة للاستحواذ على الأسواق الأوروبية بأحدث التكنولوجيا العالمية بمنتجات عالية الجودة



- رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس: المصنع الجديد أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين لاستخدامه أحدث التكنولجيا العالمية



- مصنع "وايت فيل" ينتج ٢ مليون ومائتى ألف قطعة سنويًا ووفر ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب



- عرض منتجات المصنع الجديد في أهم معارض الأدوات الصحية بمدينة فرانكفورت الألمانية







تفقد الفريق مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس مصنع "وايت فيل" الجديد للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية للعين السخنة.



واصطحب الفريق مميش وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس اللجن، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومحمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، و طارق أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ومؤسس مصنع وايت فيل للأدوات الصحية، والذي يعتبر أصغر شباب الصناعة في مصر، حيث يدير مصنعًا باستثمارات ضخمة وينتج منتجات لسد احتياجات السوق المصرية ويقوم بالتصدير إلى الخارج، ويعمل بالمصنع ألفي عامل.





وأشاد مميش بالمصنع الجديد باعتباره أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين، لاستخدامه أحدث التكنولوجيا العالمية، وهو ما يؤكد قدرة المطورين الصناعيين فى مصر على المنافسة عالميًا وفقا للتوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم التصدير.





ومن جانبه ، قال طارق أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، إن المصنع تم تدشينه لتغذية الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، بالإضافة لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية تساهم فى ترشيد استهلاك المياه.





وأشار طارق أبوالعينين إلى أن فكرة إنشاء "وايت فيل" جاءت بعد التأكيدات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتشجيع الشباب كرواد أعمال، وهو ما أخذه طارق أبو العينين على عاتقه لتقديم نموذج صناعى واستثمارى عريق يليق بمكانة مصر ودورها فى تطوير الصناعة بما يواكب الحراك العالمى فى هذا الشأن.





وأضاف طارق أبوالعينين أن مصنع وايت فيل ينتج ٢ مليون ومائتى ألف قطعة سنويًا، كما وفر المصنع ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب الذين تم تدريبهم على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع الجديد.





كما أشار طارق أبوالعينين إلى أن أول مشاركة لمنتجات «وايت فيل» للأدوات الصحية كانت فى أهم معرض متخصص في هذا المجال بفرانكفورت، وهو ما تناولته الصحف والمجلات العالمية التى نشرت إشادة الزائرين بمنتجات وايت فيل.





جدير بالذكر أن مصنع وايت فيل إحدى صناعات المستقبل، والذى يعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية بهدف توطين صناعات بتكنولوجيا عالمية فى مصر لدعم الصناعة الوطنية وتحويلها لصناعة قادرة على التصدير والمنافسة بقوة فى الأسواق العالمية، وذلك اتساقًا مع توجهات الرئيس بتشجيع ودعم الصناعة المصرية والصادرات.