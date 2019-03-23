القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
مصر
السبت 23/مارس/2019 - 05:30 م

طارق أبوالعينين يرافق الفريق مميش ولجنة صناعة النواب فى جولة بمصنع وايت فيل بالعين السخنة (فيديو)

طارق أبوالعينين يرافق
dostor.org/2563390

طارق أبوالعينين لـ مميش وأعضاء صناعة البرلمان: إنشاء مصنع وايت فيل بالسخنة للاستحواذ على الأسواق الأوروبية بأحدث التكنولوجيا العالمية بمنتجات عالية الجودة

- رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس: المصنع الجديد أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين لاستخدامه أحدث التكنولجيا العالمية

- مصنع "وايت فيل" ينتج ٢ مليون ومائتى ألف قطعة سنويًا ووفر ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب

- عرض منتجات المصنع الجديد في أهم معارض الأدوات الصحية بمدينة فرانكفورت الألمانية



تفقد الفريق مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس مصنع "وايت فيل" الجديد للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية للعين السخنة.

واصطحب الفريق مميش وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس اللجن، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومحمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة  كليوباترا جروب، و طارق أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ومؤسس مصنع وايت فيل للأدوات الصحية، والذي يعتبر أصغر شباب الصناعة في مصر، حيث يدير مصنعًا باستثمارات ضخمة وينتج منتجات لسد احتياجات السوق المصرية ويقوم بالتصدير إلى الخارج، ويعمل بالمصنع ألفي عامل.


وأشاد مميش بالمصنع الجديد باعتباره أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين، لاستخدامه أحدث التكنولوجيا العالمية، وهو ما يؤكد قدرة المطورين الصناعيين فى مصر على المنافسة عالميًا وفقا للتوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم التصدير.


ومن جانبه ، قال طارق أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، إن المصنع تم تدشينه لتغذية الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، بالإضافة لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية تساهم فى ترشيد استهلاك المياه.


وأشار طارق أبوالعينين إلى أن فكرة إنشاء "وايت فيل" جاءت بعد التأكيدات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتشجيع الشباب كرواد أعمال، وهو ما أخذه طارق أبو العينين على عاتقه لتقديم نموذج صناعى واستثمارى عريق يليق بمكانة مصر ودورها فى تطوير الصناعة بما يواكب الحراك العالمى فى هذا الشأن.


وأضاف طارق أبوالعينين أن مصنع وايت فيل ينتج ٢ مليون ومائتى ألف قطعة سنويًا، كما وفر المصنع ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب الذين تم تدريبهم على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع الجديد.


كما أشار طارق أبوالعينين إلى أن أول مشاركة لمنتجات «وايت فيل» للأدوات الصحية كانت فى أهم معرض متخصص في هذا المجال بفرانكفورت، وهو ما تناولته الصحف والمجلات العالمية التى نشرت إشادة الزائرين بمنتجات وايت فيل.


جدير بالذكر أن مصنع وايت فيل إحدى صناعات المستقبل، والذى يعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية بهدف توطين صناعات بتكنولوجيا عالمية فى مصر لدعم الصناعة الوطنية وتحويلها لصناعة قادرة على التصدير والمنافسة بقوة فى الأسواق العالمية، وذلك اتساقًا مع توجهات الرئيس بتشجيع ودعم الصناعة المصرية والصادرات.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ اسبوع

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

الآن

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء العراق‬

رانيا المشاط: 16.5% نموًا فى القطاع السياحى خلال العام الماضى

وفاة وزير البترول الأسبق عبدالهادي قنديل

"الدكرورى" يكشف تفاصيل الأرباح التى حققها متهمو "التلاعب بالبورصة"

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

beIN LIVE.. بث مباشر مباراة مصر والنيجر بث مباشر مباراة مصر والنيجر - كورة ستار

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

ماتش اليوم المنتخب مباشر | مشاهده مباراه مصر والنيجر بث مباشر

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

في العيد القومي للشرقية.. جولة بالصور بمدينة "تانيس" التاريخية

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

رياضة

مؤتمر صحفي لوزير الشباب والرياضة والخطيب بالنادي الأهلي بعد غد

الجمارك يفوز على فاب 3 ـ 2 في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

منتخب بوروندي يتأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات أمم أفريقيا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

beIN LIVE.. بث مباشر مباراة مصر والنيجر بث مباشر مباراة مصر والنيجر - كورة ستار

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

ماتش اليوم المنتخب مباشر | مشاهده مباراه مصر والنيجر بث مباشر

كشكول

27مارس.. "ياخيم توبول" الشاعر والأديب التشيكي بألسن عين شمس

إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة " تحدى القراءة" بالبحر الأحمر الأزهرية

"الطيب": يجب تطوير المناهج بشكل دائم والجمع بين التراث والمعاصرة

التعليم تعلن الإنتهاء من أخر خطوات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

ننشر خطوات التسجيل في امتحانات الصف الأول الثانوى

الأمصار

بعدما احتفيت بها الإمارات.. طلبات لترشيح رئيسة وزراء نيوزيلندا نوبل للسلام

السفارة المصرية في برن تنجح في استعادة قطعتين أثريتين مهربتين

شاهد.. حريق ضخم في مخيم للاجئين السوريين في تعنايل

على أعتاب الـ80 عاما.. تعرف على أكبر حارس مرمى في العالم

قيامة أرطغرل.. بداية طريق رئيس فنزويلا لاعتناق الإسلام "صور"

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

أغرب تصميمات منازل بالعالم (صور)

قصة زواج مؤثرة تحمل "معنى الحب"

أب يبيع ابنته للعب القمار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

التلجراف: المضادات الحيوية تقتل البكيتريا المفيدة فى الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎