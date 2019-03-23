مؤتمر صحفي لوزير الشباب والرياضة والخطيب بالنادي الأهلي بعد غد

يعقد النادي الأهلي، في الرابعة عصر بعد غد الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بالجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس النادي، للإعلان عن إقامة معرض سبورتكس الدولي للأدوات والمنتجات الرياضية في الـ17 من شهر أبريل القادم بأرض المعارض، بالتعاون مع شركة "بروفيجين"، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.



ويدخل النادي الأهلي كشريك استراتيجي لأول مرة في هذا المعرض، في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بعملية الاستثمار الرياضي، وفتح أفق جديدة فيما يتعلق بعملية الصناعة الرياضية.



ويتضمن المعرض كل ما له علاقة بالمنتجات والأدوات الرياضية، بداية من الماركات العالمية والمحلية والأدوات الرياضية، وأرضية الملاعب والنجيل الصناعي والغذاء الصحي والمكملات الغذائية، والأجهزة الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي والاستشفاء.



وسيتم خلال المعرض تسويق عضوية النادي الأساسية وعضوية الفروع، والإعلان عن الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه في فروعه المختلفة.



من جهته، أوضح الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمكلف من قبل المجلس بهذا الملف، أن وجود الأهلي كشريك استراتيجي في هذا المعرض يحقق عوائد كثيرة للنادي دون تحمل أية أعباء مالية، مؤكدًا أن المعرض يجمع أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات الرياضة والاستثمار والتسويق وبيع المنتجات الرياضية، وهو ما يعني إنعاش الحركة الرياضية.