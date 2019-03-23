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مصر
السبت 23/مارس/2019 - 05:28 م

طارق الملا ينعى وزير البترول الأسبق عبدالهادي قنديل الذي وافته المنية اليوم

طارق الملا ينعى وزير
أ ش أ
dostor.org/2563386

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والعاملون بقطاع البترول، وفاة أحد أبرز رواد الصناعة البترولية في مصر، الكيميائي عبدالهادي قنديل، وزير البترول الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأعرب الملا -في بيان اليوم- عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأشار إلى اعتزازه بما قدمه الراحل لوطنه ولصناعة البترول وتاريخه الحافل والمتميز وبصماته المشهودة في العمل بقطاع البترول على مدار عدة عقود، وحرصه على تقديم أجيال من القيادات في القطاع متميزة استفادت وتعلمت منه الخبرات العملية والعلمية أثرت قطاع البترول.

يشار إلى أن عبدالهادى قنديل تولى وزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة من عام 1984 حتى 1991، وهو من مواليد محافظة دمياط عام 1935، وتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1956، وشغل عدة مناصب منها رئيس إدارة برامج واقتصاديات التكرير بالهيئة المصرية العامة للبترول، مديرًا لقطاع التكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلًا لمصر في مجلس إدارة الشركة العربية البحرية لنقل البترول إحدى شركات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وعضوًا بمجلس إدارة البنك الوطني للتنمية، رئيسًا لمجلس إدارة مجلس بحوث البترول، رئيسًا للهيئة المصرية العامة للبترول.

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