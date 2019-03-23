القس بولس جميل: الكنيسة تسير قدما في التوعية بترشيد استخدام المياه

أكد القس بولس جميل بانوب، أن الكنيسة تسير قدما في التوعية بترشيد استخدام المياه من خلال العظات الأسبوعية والصلوات اليومية.



جاء ذلك خلال كلمة القس بولس في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الموارد المائية والري اليوم السبت في حديقة عفلة احتفالا باليوم العالمي للمياه، حيث أشار إلى توقيع الكنيسة بروتوكول مع وزارة الري للالتزام بالحفاظ على مياه النيل والحفاظ علي نهر النيل.



وأوضح أن التوعية تتم أيضًا من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة، ومن خلال القنوات التليفزيونية المسيحية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أقرت إقامة احتفال باليوم العالمي للمياه في الـ22 مارس من كل عام، بوصفه وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.

وجاء تحديد يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة بناء على توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وعقد في ريو دي جانيرو عام 1992، واستجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوصية بتحديد يوم 22 مارس 1993 اليوم العالمي الأول للمياه.