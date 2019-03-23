"عبد العال" يستقبل رئيس وزراء العراق لتعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وحضر اللقاء- من الجانب المصري، وكيلي البرلمان محمود الشريف، وسليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان النوعية منهم اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلي المستشار محمود فوزي مستشار رئيس المجلس.



يشار إلى أن مباحثات ثنائية عقدت صباح اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، فى قصر الاتحادية.



من جانبه، أعرب عبد المهدي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن رغبه بلاده والإرادة القوية لتعزيز العلاقات مع مصر على الأصعدة كافة.