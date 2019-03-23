علاج 2204 مواطنين بالمجان بإحدى قرى الشرقية

قامت قافلة طبية من مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وذلك بقرية "البيوم" بمركز الزقازيق على مدى يومين.



صرح بذلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين من محدودى الدخل، والأولى بالرعاية.



وقال المحافظ إن هذه القوافل تأتى ضمن سلسلة قوافل علاجية مجانية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض وحصر حالات الأمراض المزمنة لعلاجها على نفقة الدولة.. مضيفًا أن تلك القوافل ستستمر على مدار العام وفق خطة شاملة، موضحًا أن القافلة ضمت استشاريين وإخصائيين فى جميع التخصصات الطبية، وتم تزويدها بأجهزة الأشعة ومعامل التحاليل.



من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم الكشف على 2204 مواطنين، بينهم 457 أطفال و339 جلدية و437 عظام و92 نساء وتوليد و253 باطنة و172 قلب و123 أسنان.



وأضاف أنه تم إجراء التحاليل المعملية لعدد 76 مواطنًا، وإجراء رسم قلب لـ38 حالة، وتحويل 14 حالة إلى مستشفى القنايات المركزى لإجراء الجراحات اللازمة.



وأوضح وكيل الوزارة أن تلك القافلة قامت بعقد ندوات صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".