كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر .. بث مباشر مباراة مصر والنيجر bein sport

يدير مباراة مصر والنيجر طاقم حكام من جنوب السودان بقيادة رينج مالونج ويعاونه جاسم ماديرا وجورج اوليبو.

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يمكن مشاهدة مباراة مصر والنيجر، التي تقام على ملعب "جينرال سيني كونتش"، على قنوات "بين سبورتس"، في تمام الساعة 5:30 مساءً.

كان منتخب مصر تأهل رسميًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 رفقة منتخب تونس قبل خوض المواجهة الأخيرة من التصفيات أمام النيجر، ونجح الفراعنة في احتلال المركز الثاني بمنافسات المجموعة العاشرة من التصفيات برصيد 12 نقطة بالتساوي مع منتخب نسور قرطاج.

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