ماتش اليوم المنتخب مباشر | مشاهده مباراه مصر والنيجر بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة مصر والنيجر، التي تقام على ملعب "جينرال سيني كونتش"، على قنوات "بين سبورتس"، في تمام الساعة 5:30 مساءً.

كان منتخب مصر تأهل رسميًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 رفقة منتخب تونس قبل خوض المواجهة الأخيرة من التصفيات أمام النيجر، ونجح الفراعنة في احتلال المركز الثاني بمنافسات المجموعة العاشرة من التصفيات برصيد 12 نقطة بالتساوي مع منتخب نسور قرطاج.

رابط مشاهدة مباراة مصر والنيجر مباشر اليوم السبت 23 / مارس / 2019 | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر.