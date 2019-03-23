غدًا.. الأهلى يواجه سموحة فى دور الـ"8 " لبطولة إفريقيا للسلة

عُقد، اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي ونظيره سموحة والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غد الأحد، باستاد القاهرة الدولي - في ذهاب دور الـ"8 " من بطولة إفريقيا للأندية "الأفروليج"- وتقام مباراة العودة يوم السابع من أبريل المقبل بالإسكندرية.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الأحمر، فيما يرتدي سموحة الزي الأزرق، وعقد مؤتمر صحفي، عقب المباراة بحضور المديرين الفنيين للفريقين ولاعب من كل فريق.



ومثل الأهلي في الاجتماع- الذي عقد بقاعة "فكري أباظة " بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، كل من: رءوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وطارق خيري، المدير الفني، وشريف علي، المدير الاداري، وأكرم الشوربجي، محلل الأداء، بحضور مندوبي نادي سموحة ومندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة السلة.