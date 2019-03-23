"يويفا" يغرم نيمار لإهانته حكم مباراة سان جيرمان واليونايتد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب إهانته حكم لقاء ناديه ضد مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي لدورى أبطال أوروبا.



وأعلن يويفا- في بيان صادر اليوم السبت - أنه اتخذ إجراءات انضباطية عقب المباراة التي أقيمت في باريس في 6 مارس الماضي.



وكتب نيمار عقب اللقاء الذي حسمه يونايتد بنتيجة 3-1 ليطيح بسان جيرمان من البطولة: "يويفا اختار 4 أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم لمراجعة الفيديو بالتصوير البطىء.. لمسة اليد تلك لا توجد ببساطة، اليدان خلف الظهر، اذهبوا إلى الجحيم".



وكان سان جيرمان على بعد لحظات من الاحتفال بالتأهل إلى الدور ربع النهائى، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لليونايتد بعد الاستعانة بالفيديو ليخطف يونايتد مقعدا في دور الثمانية.