رئيس الوزراء اللبناني يعرب عن خالص تعازيه في ضحايا عبارة الموصل

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث انقلاب عبارة بالموصل، واصفا إياه بـ "الصدمة".



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن رئيس الوزراء تلقى برقية تعزية من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في ضحايا حادث العبارة في الموصل، قدم خلالها تعازي ومواساة لبنان الشقيق حكومة وشعبا إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب العراقي وذوي الضحايا".



وكان مصدر أمني عراقي أفاد، أمس الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل إلى 120 شخصا.