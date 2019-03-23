استقبال حافل لبطل الرماية أحمد توحيد زاهر بعد تأهله لأولمبياد 2020

استقبل علاء فهمى مدير الهيئات الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري للرماية، اللاعب أحمد توحيد زاهر بطل منتخب مصر للرماية، عقب حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم بالمكسيك، وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020.



وجاء تأهل لاعب نادي الصيد إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة كأس العالم التي شهدت مشاركة أكثر من 100 رام من 50 دولة.



وحرص مجلس إدارة نادي الصيد ومسئولي نشاط الرماية بالنادي على استقبال اللاعب عقب وصوله إلى مطار القاهرة.



وأعرب أحمد زاهر عن سعادته بالاستقبال الرائع من مسئولي الرياضة المصرية وعن اعتزازه بالانتماء لكيان نادى الصيد العريق، مقدما شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي ولجنة الرماية على ترشيحه لخوضه منافسات بطولة كأس العالم، ودعمهم الكامل للرحلة في إطار مساندتهم المستمرة لأبطال الرماية في النادي.