وزيرة خارجية النمسا تطالب بتطوير فرص رائدات الأعمال

طالبت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، بتعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي، وإضافة قيمة سوقية جديدة من خلال رائدات الأعمال.



وأطلقت الوزيرة النمساوية، هذه الدعوة خلال مشاركتها في مؤتمر جمعية المرأة العالمية، والمنعقد حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة العديد من الممثلين عن المجتمع المدني وقطاع الأعمال.



وشددت الوزيرة -وفق بيان صادر عن الخارجية النمساوية، اليوم السبت-، على ضرورة تمكين المرأة، معتبرة أن تعزيز دورها يسهم في إيجاد حياة اجتماعية واقتصادية أفضل.



كانت الوزيرة النمساوية قد بدأت زيارتها إلى اليابان قبل يومين، والتقت أمس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وبحثت معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.