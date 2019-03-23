"لاسارتى": مباراة القمة لن تحسم الدورى ونتطلع لإسعاد الجماهير

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الزمالك المقرر لها 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز، ستكون بمثابة بطولة خاصة لأنها قمة كروية يتابعها الجميع، وتزيد من متعة اللعبة.



وقال لاسارتي - في تصريح أورده موقع النادي الأهلي، اليوم السبت -: "القمة لن تحسم بطل الدوري، فالمشوار لا يزال طويلا لكن الأهلي سيلعب المباراة بدافع الفوز فقط من أجل الصعود لقمة الدوري واستكمال مشوار الحفاظ على اللقب المحلي".



وأضاف المدير الفني للأهلي: "لا بد من الاستعداد الجيد للقمة، واتخاذ القرارات الصحيحة من أجل الفوز في المباراة"، مشيرا إلى أنه يعلم مدى أهمية هذه المباراة لجمهور الأهلي لذا يتطلع للفوز فيها لإسعاد الجماهير.



وأوضح لاسارتي أن أبريل المقبل سيشهد مباريات مهمة للأهلي ستكون حاسمة في بطولة الدوري، لذا لا بد أن يستعد الفريق جيدا، مؤكدا أن الأمور في الفريق تسير على ما يرام وأن العمل الجماعي سر النجاح.