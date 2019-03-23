افتتاح بطولة الجامعات والمعاهد للتايكوندو بالإسكندرية

افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للتايكوندو (دورة الشهيد الرفاعي الـ46)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وبمشاركة 22 جامعة حكومية وخاصة، يمثلها 94 لاعبًا و60 لاعبة، بإجمالي 154 مشاركًا، وتستمر لمدة يومين بالنادي الأوليمبى.



وأشار الدكتور هشام جابر، إلى حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية فى ظل رؤية الدولة بضرورة دعم مختلف المدارس والكليات لبناء مجتمع شبابى سليم وصحى، وبما يتوافق مع سياسات الدولة نحو زيادة الوعي الصحي وبناء الإنسان، مضيفًا أن مثل هذه البطولات والفاعليات تأتى فرصةً للتقارب والحوار بين طلاب الجامعات المصرية.



كما هنأ كل الطلاب المشاركين باعتبارهم جميعًا فائزين، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الطلاب المشاركين.



شارك في حفل الافتتاح الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وإيهاب جابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، والعميد عادل سرور، رئيس منطقة الإسكندرية، والدكتور إسلام الحلواني، منسق عام التايكوندو بالاتحاد الرياضي للجامعات.