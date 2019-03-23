الأمين العام للدراسات القبطية يشارك بكلمة بمؤتمره الدولى الثالث

شارك الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، الأمين العام لمعهد الدراسات القبطية، بكلمة افتتاحية خلال المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه المعهد.



كان قد أفتتح أمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه معهد الدرسات القبطية، تحت عنوان "التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة"، من 22 إلى 24 مارس الجاري.



بدأ المؤتمر أولى فعالياته أمس، بموكب دخول قداسة البابا تواضروس الثانى، والسلام الجمهورى، كما يتم عرض فيلم تسجيلى عن المركز، وفى الختام يلقى البابا كلمته على الحضور.



ويناقش المؤتمر الدولي الثالث لمعهد الدراسات القبطية عدة موضوعات هامة من بينها: الأديان التي صنعت الحضارات في مصر، ودراسة معمارية للكنائس الأثرية.