القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
محافظات
السبت 23/مارس/2019 - 03:58 م

مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع ربة منزل وإصابة
الفيوم - مصطفي عبدالله الصعيدي
dostor.org/2563215

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا، مصرعها نتيجة انقلاب سيارة على طريق مصر - أسيوط الصحراوى الغربي، بنطاق مركز طامية، فيما أصيب 5 آخرين.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق مصر أسيوط الصحراوى الغربي اتجاه القاهرة بنطاق مركز طامية.

وتبين بالانتقال والفحص انقلاب السيارة رقم 24850 ملاكي بيجو 7 راكب، قيادة هاني منصور عبد الستار، 35 سنة، سائق، ومقيم فى الفاهمية دائرة مركز طامية، ورفقته كلا من نجلاء عبد الرحمن عبدالحليم، 35 سنة، ربة منزل  توفيت)، وراجية محمود عويس، 50 سنة، ربة منزل، وخميس شعبان أحمد، 48 سنة، وليلي شعبان محم،د 43 سنة، وراضي عبد الحليم توفيق، 50 سنة، وذلك نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدي إلي انقلابها.

ونتج عن الحادث مصرع الأولى وإصابة السائق وباقي مستقلي السيارة بإصابات متنوعة
تم نقل جثة المتوفاة إلي المشرحة والمصابين إلي المستشفي ورفع آثار الحادث لإعادة حركة السير علي الطريق. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4950 لسنة 2019 واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 3 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

"الدكرورى" يكشف تفاصيل الأرباح التى حققها متهمو "التلاعب بالبورصة"

مباحثات بين السيسى وملك الأردن ورئيس وزراء العراق بالقاهرة غدًا

الأرصاد: غدًا طقس دافئ وسقوط أمطار على شمال البلاد

الاتحاد الأوروبي: 450 مليون يورو لإقامة مشروعات المياه فى مصر

ads
الأكثر قراءة

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

القضاء الإدارى يلغى قرار وزيرة السياحة بزيادة رسوم العمرة

صورة جديدة لـ"صلاح" استعدادًا لقضاء عطلته فى "دبى"

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

في العيد القومي للشرقية.. جولة بالصور بمدينة "تانيس" التاريخية

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

رياضة

ساوثجيت يلجأ لتدوير المشاركات في منتخب إنجلترا أمام مونتنيجرو

غدًا.. الأهلى يواجه سموحة فى دور الـ"8 " لبطولة إفريقيا للسلة

"يويفا" يغرم نيمار لإهانته حكم مباراة سان جيرمان واليونايتد

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

القضاء الإدارى يلغى قرار وزيرة السياحة بزيادة رسوم العمرة

صورة جديدة لـ"صلاح" استعدادًا لقضاء عطلته فى "دبى"

كشكول

"السلايم" سرطان في يد الأطفال.. وطبيبة تكشف أضرار اللعبة

افتتاح فاعليات المؤتمر الدولي التاسع للمعهد العالي للصحة بالإسكندرية

بالصور.. طلاب تربية أسيوط يحتفلون بالـ"فان داي"

"أطفال مطروح" تنظم ندوة تعريفية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

"إعلام البريطانية" تنظم مؤتمر صحافة البيانات في غرف الأخبار

الأمصار

السفارة المصرية في برن تنجح في استعادة قطعتين أثريتين مهربتين

شاهد.. حريق ضخم في مخيم للاجئين السوريين في تعنايل

على أعتاب الـ80 عاما.. تعرف على أكبر حارس مرمى في العالم

يعزف ويترنن.. النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر "فيديو"

الرئاسة: السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة العراق

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

علماء: الربيع سيستمر حوالي 93 يوما في حالة من عدم الاستقرار

انقاذ طفل بعد سقوطه فى بئر عميق لمدة 48 ساعة

صلاح يشجع ليفربول من جرز المالديف

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

التلجراف: المضادات الحيوية تقتل البكيتريا المفيدة فى الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎