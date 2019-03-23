مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا، مصرعها نتيجة انقلاب سيارة على طريق مصر - أسيوط الصحراوى الغربي، بنطاق مركز طامية، فيما أصيب 5 آخرين.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق مصر أسيوط الصحراوى الغربي اتجاه القاهرة بنطاق مركز طامية.



وتبين بالانتقال والفحص انقلاب السيارة رقم 24850 ملاكي بيجو 7 راكب، قيادة هاني منصور عبد الستار، 35 سنة، سائق، ومقيم فى الفاهمية دائرة مركز طامية، ورفقته كلا من نجلاء عبد الرحمن عبدالحليم، 35 سنة، ربة منزل توفيت)، وراجية محمود عويس، 50 سنة، ربة منزل، وخميس شعبان أحمد، 48 سنة، وليلي شعبان محم،د 43 سنة، وراضي عبد الحليم توفيق، 50 سنة، وذلك نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدي إلي انقلابها.



ونتج عن الحادث مصرع الأولى وإصابة السائق وباقي مستقلي السيارة بإصابات متنوعة

تم نقل جثة المتوفاة إلي المشرحة والمصابين إلي المستشفي ورفع آثار الحادث لإعادة حركة السير علي الطريق. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4950 لسنة 2019 واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.