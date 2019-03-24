القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
محافظات
الأحد 24/مارس/2019 - 05:23 ص

بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان

سيدات النوبة يتحدثن
سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2563100

يختتم معرض "ديارنا" بمدينة أسوان أعماله في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس الجارى، ومن أبرز الأعمال المميزة بالمعرض المشغولات اليدوية المتنوعة التي تجذب إليها جميع المترددين على المعرض، والتى منها المشغولات الخرز ومنها السلاسل والأساور، والطواقى والأطباق النوبية متعددة الألوان، بالإضافة إلى الشنط الخوص التي تتزين بالخيوط الكروشيه وأشكال ملونه بالخرز.

والتقت "الدستور" بسيدات النوبة المشاركات بمعرض "ديارنا" بأسوان ليتحدثن عن أعمالهن بالمعرض:-

ومن جانبها قالت سعدية محمد كرار محمد، إنها تعلمت عمل المشغولات اليدوية وهي في عمر 10 سنوات، وفي الوقت الحالى تعمل مركز تدريبى للأسر المنتجة بقرية كلابشة، وتشارك في معرض "ديارنا" بالعديد من المشغولات اليدوية التي تمثل النوبة، والتى منها مشغولات الخرزوالمحافظ والطواقى الصوف والقطن، وفساتين الأطفال، وعددًا من المعروضات النوبية التي تعد جزءً من تراثهم، موضحة أن هذه المعروضات حصلت عليها من النوبيين العادون من الهجرة وتحتفظ بها، لأنهم لا يعرفون قيمتها، وتعرضها في أثناء مشاركتها بالمعارض لمساعدة المترددين عليهم لتعرف على التراث النوبى الأصيل.

وأوضحت أنه يعمل معاها بالمركز التدريبى 11 أسرة منتجه منهم يسوق لأعمالهم وأخرون ظروفهم لاتسمح وهي تسوق لهم من خلال هذه المعارض.

وقالت طاهرة جلال مكاوى، من قرية عنيبة بأسوان، وإحدى المشاركات بـ"ديارنا"، إنها تشارك بالمعرض ضمن الأسر المنتجة، وبمجموعة من المشغولات اليدوية التي تعتبر مميزه بالنوبة، قائلة: "أنا قضيت حياتى كلها في المشغولات اليدوية"، موضحة أنها تدرب عدد من الأسر لتساعدهم على زيادة دخلهم من خلال هذه المنتجات، وتسوق لمشغولاتهم أيضًا.

وأضافت "مكاوى"، في تصريح لـ"الدستور"، أن أبرز الأعمال التي تشارك بها في ديارنا، الشالات والطواقى والأطباق النوبية متعددة الألوان، بالإضافة إلى الأحزمة التراثية التي تحظى بإقبال العديد من المترددين بمختلف المعرض وليس بديارنا فقط.

وفي سياق متصل، قالت روحية يوسف صيام، إنها تشارك في المعرض بمشغولات الخوص المتعددة والتى منها القفف متعددة الأحجام والتى تستخدم في تخزين المأكولات المختلفة، والمحافظ الخوص الملونة، بالإضافة إلى مشغولات الخرز المتعددة وشريط الطرح التي تعد من ضمن التراث النوبى، موضحة أنها تصنع مشغولاتها من سعف النخيل، حيث إنها تصبغه وثم تقوم بعمله ضفائر وتشكل به مشغولاتها المختلفة.

وأشارت أكسام أبازيد إلى إنها بدأت عملها برسم الحنة وعندما بدأت في المشاركة في المعارض تعلمت المشغولات اليدوية، وحرصت هذه المرة على المشاركة بالمشغولات المميزة والتى من أبرزها "الجروة " التي تستخدم للاحتفاظ بالخبز، أو يتم وضعها للزينة في المنازل.

وأكدت ليلى دهب، إحدى المشاركات بالمعرض، أنهن 5 سيدات في جناح واحد لبيع المشغولات اليدوية المختلفة، منهن من يتخصص في الأطباق النوبية، ومشغولات الخرز، والكوروشيه والخوص والحقائب وغيرها.

فيما قالت سلوى صلاح الدين، مديرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بأسوان وإحدى العارضات بمعرض ديارنا، إنها عملت في أكتر من جهة لتدريب السيدات على كيفية صناعة المشغولات اليدوية، ودربت حوالى 180 سيدة، حتى يستطيعن صناعة المشغولات اليدوية التسويق لها لتحسين دخلهن، لافتة إلى أنها تشارك بمشغولات يدوية من الخرز، منها البسيطة، وأخرى تمثل التراث النوبى.

يذكر أن معرض 'ديارنا' يضم 40 عارضًا منهم 20 عارضًا نوبيًا، ويشمل المشروعات المتنهية الصغر للسيدات والتى من أبرزها المشغولات اليدوية والخوص، والإكسسوارات، ولوحات الديكوباج، والسجاد وغيرها.

بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان
الآن

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

مقررة شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبى: أردوغان يحاول إحداث فتنة

القصة الكاملة لاستبعاد 400 ألف من الدعم التموينى

إخلاء مدينة "ديزيني لاند" في باريس

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

رياضة

ريال مدريد يخطط لجعل بوجبا ثانى أعلى اللاعبين أجرا

تعرف على أبرز نتائج مباريات السبت

مدرب الهلال السعودى: حاولنا بكل الطرق تخطى أحد قبل الديربى

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

كشكول

انطلاق فعاليات دوري "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية

بنى سويف الأزهرية تطالب العاملين والطلاب بإنشاء جروب "واتس اب"

إطلاق برنامج خاص للاحتفال بيوم المرأة العالمى بجامعة الأزهر

شاهد.. كيف احتفلت دفعة 28% بالتخرج من جامعة الأزهر

تعليم بورسعيد تعلن الإستعداد لامتحان الأول الثانوي الإلكتروني

الأمصار

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتعيين محافظ للصناعات العسكرية

ترامب يرحب بسقوط أخر جيب لـ"داعش" في سوريا

لبنان ينفي وقوع "خطأ بروتوكولي" خلال استقبال بومبيو

مقتل 8 أطفال سودانيين في انفجار قنبلة بأم درمان

بعد تنحي زعيمها.. كازاخستان تغير اسم عاصمتها لـ"نور سلطان"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

طرح أغنية "الأولمبياد الخاص" فى أبوظبى على موقع "يوتيوب"

"رهاب المرايا" يحول حياة بريطاني إلى جحيم

بالصور.. إليزابيث الثانية الأكثر عمرًا وخبرة على مر العصور

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎