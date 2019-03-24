بالصور.. سيدات النوبة يتحدثن عن مشاركتهن بمعرض "ديارنا" فى أسوان

يختتم معرض "ديارنا" بمدينة أسوان أعماله في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس الجارى، ومن أبرز الأعمال المميزة بالمعرض المشغولات اليدوية المتنوعة التي تجذب إليها جميع المترددين على المعرض، والتى منها المشغولات الخرز ومنها السلاسل والأساور، والطواقى والأطباق النوبية متعددة الألوان، بالإضافة إلى الشنط الخوص التي تتزين بالخيوط الكروشيه وأشكال ملونه بالخرز.



والتقت "الدستور" بسيدات النوبة المشاركات بمعرض "ديارنا" بأسوان ليتحدثن عن أعمالهن بالمعرض:-



ومن جانبها قالت سعدية محمد كرار محمد، إنها تعلمت عمل المشغولات اليدوية وهي في عمر 10 سنوات، وفي الوقت الحالى تعمل مركز تدريبى للأسر المنتجة بقرية كلابشة، وتشارك في معرض "ديارنا" بالعديد من المشغولات اليدوية التي تمثل النوبة، والتى منها مشغولات الخرزوالمحافظ والطواقى الصوف والقطن، وفساتين الأطفال، وعددًا من المعروضات النوبية التي تعد جزءً من تراثهم، موضحة أن هذه المعروضات حصلت عليها من النوبيين العادون من الهجرة وتحتفظ بها، لأنهم لا يعرفون قيمتها، وتعرضها في أثناء مشاركتها بالمعارض لمساعدة المترددين عليهم لتعرف على التراث النوبى الأصيل.



وأوضحت أنه يعمل معاها بالمركز التدريبى 11 أسرة منتجه منهم يسوق لأعمالهم وأخرون ظروفهم لاتسمح وهي تسوق لهم من خلال هذه المعارض.



وقالت طاهرة جلال مكاوى، من قرية عنيبة بأسوان، وإحدى المشاركات بـ"ديارنا"، إنها تشارك بالمعرض ضمن الأسر المنتجة، وبمجموعة من المشغولات اليدوية التي تعتبر مميزه بالنوبة، قائلة: "أنا قضيت حياتى كلها في المشغولات اليدوية"، موضحة أنها تدرب عدد من الأسر لتساعدهم على زيادة دخلهم من خلال هذه المنتجات، وتسوق لمشغولاتهم أيضًا.



وأضافت "مكاوى"، في تصريح لـ"الدستور"، أن أبرز الأعمال التي تشارك بها في ديارنا، الشالات والطواقى والأطباق النوبية متعددة الألوان، بالإضافة إلى الأحزمة التراثية التي تحظى بإقبال العديد من المترددين بمختلف المعرض وليس بديارنا فقط.



وفي سياق متصل، قالت روحية يوسف صيام، إنها تشارك في المعرض بمشغولات الخوص المتعددة والتى منها القفف متعددة الأحجام والتى تستخدم في تخزين المأكولات المختلفة، والمحافظ الخوص الملونة، بالإضافة إلى مشغولات الخرز المتعددة وشريط الطرح التي تعد من ضمن التراث النوبى، موضحة أنها تصنع مشغولاتها من سعف النخيل، حيث إنها تصبغه وثم تقوم بعمله ضفائر وتشكل به مشغولاتها المختلفة.



وأشارت أكسام أبازيد إلى إنها بدأت عملها برسم الحنة وعندما بدأت في المشاركة في المعارض تعلمت المشغولات اليدوية، وحرصت هذه المرة على المشاركة بالمشغولات المميزة والتى من أبرزها "الجروة " التي تستخدم للاحتفاظ بالخبز، أو يتم وضعها للزينة في المنازل.



وأكدت ليلى دهب، إحدى المشاركات بالمعرض، أنهن 5 سيدات في جناح واحد لبيع المشغولات اليدوية المختلفة، منهن من يتخصص في الأطباق النوبية، ومشغولات الخرز، والكوروشيه والخوص والحقائب وغيرها.



فيما قالت سلوى صلاح الدين، مديرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بأسوان وإحدى العارضات بمعرض ديارنا، إنها عملت في أكتر من جهة لتدريب السيدات على كيفية صناعة المشغولات اليدوية، ودربت حوالى 180 سيدة، حتى يستطيعن صناعة المشغولات اليدوية التسويق لها لتحسين دخلهن، لافتة إلى أنها تشارك بمشغولات يدوية من الخرز، منها البسيطة، وأخرى تمثل التراث النوبى.



يذكر أن معرض 'ديارنا' يضم 40 عارضًا منهم 20 عارضًا نوبيًا، ويشمل المشروعات المتنهية الصغر للسيدات والتى من أبرزها المشغولات اليدوية والخوص، والإكسسوارات، ولوحات الديكوباج، والسجاد وغيرها.