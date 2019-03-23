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السبت 23/مارس/2019 - 03:00 م

يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019

يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563089

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي: أحمد الشناوي / عمر جابر / محمود علاء / باهر المحمدي / كريم حافظ / طارق حامد / محمد النني / صلاح محسن / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه / أحمد حسن كوكا.

خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 م، تعرض منتخب مصر إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه منتخب تونس بهدف وحيد دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية.

وفي الجولة الثانية نجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه منتخب النيجر بستة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثالثة نجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه منتخب إسواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بالجولة الرابعة نجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب إسواتيني بهدفين دون مقابل، أما الجولة الخامسة فقد نجح فيها منتخب مصر في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.

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