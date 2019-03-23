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ويعود آخر لقاء لمنتخب مصر إلى يوم 16 نوفمبر من العام الماضى، حينما فاز المنتخب على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.





بث مباشر مباراة مصر والنيجر مشاهدة مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم افريقيا yalla shoot كورة ستار مباراة مصر والنيجر





وكان منتخب مصر ضمن المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية القادمة، سواء بنتائجه فى المجموعة العاشرة التى يحتل فيها حاليا المركز الثانى برصيد 12 نقطة متساويا مع منتخب تونس المتصدر بـ 12 نقطة أيضا، أو بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسحب تنظيم بطولة إفريقيا من الكاميرون، وإسنادها إلى مصر، بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا فى سباق الترشح لاستضافة الحدث القارى الأبرز.