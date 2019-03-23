خدمة بث مباشر لمباراة مصر والنيجر لايف بث حصري في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا، على ملعب "جينرال سينى كونتش" بالعاصمة نيامى، فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

بث مباشر كورة ستار مباراة النيجر ومصر بث مباشر مشاهدة مباراة النيجر ومصر كورة أون لاين "Egypt"









ويعود آخر لقاء لمنتخب مصر إلى يوم 16 نوفمبر من العام الماضى، حينما فاز المنتخب على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.





بث مباشر كورة ستار مباراة النيجر ومصر بث مباشر مشاهدة مباراة النيجر ومصر كورة أون لاين "Egypt"





وكان منتخب مصر ضمن المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية القادمة، سواء بنتائجه فى المجموعة العاشرة التى يحتل فيها حاليا المركز الثانى برصيد 12 نقطة متساويا مع منتخب تونس المتصدر بـ 12 نقطة أيضا، أو بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسحب تنظيم بطولة إفريقيا من الكاميرون، وإسنادها إلى مصر، بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا فى سباق الترشح لاستضافة الحدث القارى الأبرز.