كورة لايف يلا شوت HD | مباراة مصر والنيجر بث مباشر الاسطورة | كورة لايف مشاهدة مباراة egy vs nag

طلب منتخب النيجر من مسئولي منتخب مصر تعديل موعد مران المنتخب الوحيد اليوم الجمعة قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، غدا السبت في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.





ويأتي سبب طلب منتخب النيجر هو وجود مباراة بين منتخب الأولمبي للنيجر مع نظيره منتخب كوت ديفوار في تصفيات أفريقيا تحت 23 عام، في نفس الوقت المحدد لمران الفراعنة.





جاء ذلك في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والذي حضره المهندس ايهاب لهيطة وطبيب المنتخب محمد ابوالعلا.