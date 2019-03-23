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السبت 23/مارس/2019 - 02:48 م

بث مباشر مصر والنيجر بث مباشر رابط مباراة مصر والنيجر بث مباشر على قناة beIN sport HD 3

بث مباشر مصر والنيجر بث مباشر رابط مباراة مصر والنيجر بث مباشر على قناة beIN sport HD 3

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563067

خدمة بث مباشر لمباراة مصر والنيجر لايف بث حصري في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا، على ملعب "جينرال سينى كونتش" بالعاصمة نيامى، فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

بث مباشر مصر والنيجر بث مباشر رابط مباراة مصر والنيجر بث مباشر، يُذاع اللقاء على قناة beIN sport HD 3 

 ويعود آخر لقاء لمنتخب مصر إلى يوم 16 نوفمبر من العام الماضى، حينما فاز المنتخب على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

بث مباشر مصر والنيجر بث مباشر رابط مباراة مصر والنيجر بث مباشر، يُذاع اللقاء على قناة beIN sport HD 3 

وكان منتخب مصر ضمن المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية القادمة، سواء بنتائجه فى المجموعة العاشرة التى يحتل فيها حاليا المركز الثانى برصيد 12 نقطة متساويا مع منتخب تونس المتصدر بـ 12 نقطة أيضا، أو بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسحب تنظيم بطولة إفريقيا من الكاميرون، وإسنادها إلى مصر، بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا فى سباق الترشح لاستضافة الحدث القارى الأبرز.

بث مباشر مصر والنيجر بث مباشر رابط مباراة مصر والنيجر بث مباشر، يُذاع اللقاء على قناة beIN sport HD 3 

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين، حيث ستقام مباريات البطولة على ستة ملاعب هى "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والإسماعيلية، السويس"، وتعد هذه هى المرة الأولى تنطلق بها المسابقة بمشاركة 24 منتخبا، وكذلك ستقام لأول مرة فى الصيف، بعدما كانت تلعب البطولة فى شهر يناير وبمشاركة 16 منتخبا فقط.

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رابط مشاهدة مباراة مصر والنيجر مباشر اليوم السبت 23 / مارس / 2019 | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر

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