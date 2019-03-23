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مصر
السبت 23/مارس/2019 - 02:47 م

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء العراق‬

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2563065

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء العراق، عن ترحيبه الشديد بضيف مصر السيد "عادل عبدالمهدي"، موجهًا التحية لشعب العراق الشقيق.

واستهل الرئيس السيسي كلمته بـ: "السيدات والسادة.. اسمحوا لى أن أتوجه بالعزاء للشعب العراقي والحكومة العراقية في حادث غرق العبارة في الموصل، مؤكدًا تضامن مصر وشعبها مع العراق في مصابه الأليم."

وأضاف: "السيدات والسادة.. اسمحوا لي في البداية، أن أرحب بضيفي الكريم سعادة رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبدالمهدي، أخًا كريمًا وضيفًا عزيزًا على مصر، وأن أنقل له تحية وتقدير الشعب المصري لجمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعبًا".

وتابع السيسي في كلمته: "كما أود أن أُجدد التهنئة لسعادة رئيس الوزراء على توليه مهام منصبه، وأن أعرب عن اعتزازي وتقديري لاختياره مصر لتكون أولى زياراته الخارجية، الأمر الذي يعبر عن المكانة الغالية التي تحتلها مصر لدى العراق، ويعكس بالمثل الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لعلاقاتها المتميزة مع العراق، وهو ما ليس بغريب على البلدين في ضوء العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بينهما منذ قديم الأزل، فتلك الروابط والعلاقات الوطيدة تستند في تميزها وخصوصيتها إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك، بحكم الانتماء الواحد لأمتنا العربية، والمساندة المتبادلة بين البلدين لبعضهما البعض في أوقات الشدائد".

وأضاف "سعادة رئيس وزراء جمهورية العراق، تأتي زيارتكم اليوم إلى مصر، توثيقًا لعلاقات بلدينا المتميزة، وتأكيدًا لرغبتنا المشتركة في إرساء دعائم عهد جديد لمسيرة التعاون والتنسيق فيما بيننا، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين في مزيد من النمو والازدهار والرخاء".

"كما تعد تلك الزيارة مناسبة طيبة لنحتفل معًا بما حققه العراق حتى الآن بسواعد أبنائه من مختلف فئاته وأطيافه من إنجازات في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات طويلة واجه العراق خلالها تحديات جسيمة وظروفًا بالغة الصعوبة".

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