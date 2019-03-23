بث مباشر لمباراة مصر والنيجر فى تصفيات امم افريقيا Egypt VS Niger منتخب مصر والنيجر حيث أنه تلعب مباراة الجولة السادسة والأخيرة بين منتخبى النيجر ومصر في تصفيات أمم أفريقيا بالمجموعة العاشرة، وتقام المباراة على ملعب جينرال سيني يوم السبت 23/3/2019.

Kora star بث مباشر مباراة مصر والنيجر | beIN sports HD | الاسطورة لايف





يدخل منتخب مصر لمباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات في التصفيات النهائية لأمم أفريقيا بدور المجموعات، ويأمل منتخب الفراعنة في حصدالفوز بالمباراة وتقديم أداء فنى وبدنى رائع ومطلوب من أجل حجز كل لاعب لمكان له في التشكيلة الرئيسية، ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب في تجربة بعض الوجوه الجدية ورفع معدلات اللياقة لديهم والاعتماد على الشباب في المباريات المقبلة.

Kora star بث مباشر مباراة مصر والنيجر | beIN sports HD | الاسطورة لايف





Egypt VS Niger





ويحت منتخب مصر وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 لقاءات وخسارة مباراة واحدة، وكان المنتخب المصري قد نجح في هزيمة منتخب تونس بالجولة الماضية بنتيجة 3-2، ويذكر أيضا أن مصر قد نجحت في استقدام بطولة كأس الأمم الأفريقية على أراضيها في منتصف يونيو المقبل.