لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر | kora online

من المتوقع أن يبدأ أجيري اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كريم حافظ، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، ومحمد هاني، وفي الوسط علي غزال، ومحمد نبيل "دونجا" وعمرو السولية، وأمامهم عمار حمدي، وأحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة.





يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت 23 مارس، مع منافسه منتخب النيجر بالعاصمة نيامي، في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019».





وحسم منتخب مصر تأهله إلى البطولة حتى قبل فوز الدولة المصرية في قرعة تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تم سحبها في الكاميرون.





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ومن المتوقع أن يبدأ أجيري اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كريم حافظ، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، ومحمد هاني، وفي الوسط علي غزال، ومحمد نبيل "دونجا" وعمرو السولية، وأمامهم عمار حمدي، وأحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة.









ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب السودان بقيادة رينج مالونج ويعاونه جاسم ماديرا وجورج اوليبو.





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