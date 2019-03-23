رانيا المشاط: 16.5% نموا في القطاع السياحي خلال العام الماضي

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع السياحي المصري حقق طفرة كبيرة إذ سجل نموا العام الماضي بلغ 16.5%، متجاوزا بذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.9%.



وأوضحت الوزيرة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أنه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) فإن مصر تعد من البلاد الأسرع نموا بمنطقة شمال أفريقيا، مشيرة إلى أن الهدف الأساس للوزارة يتمثل في أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة.



وكان التقرير الصادر عن المجلس الدولي للسياحة والسفر قد كشف أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي عدد الوظائف في مصر.



كما أوضح أن السياحة أسهمت بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضي، معربا عن توقعها بأن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.



يذكر أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تأسس عام 1990 وهو مؤسسة غير ربحية مقرها العاصمة البريطانية "لندن"، ويعمل مع الحكومات لزيادة الوعي حول صناعة السفر والسياحة.



ويعد هو المنتدى الوحيد لتمثيل القطاع الخاص في جميع مجالات السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، وتشمل أنشطته البحث في التأثير الاقتصادي والاجتماعي لصناعة السياحة والسفر وتنظيم مؤتمرات القمة العالمية والإقليمية التي تركز على القضايا والتطورات.