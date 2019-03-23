يدخل منتخب مصر لمباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات في التصفيات النهائية لأمم أفريقيا بدور المجموعات، ويأمل منتخب الفراعنة في حصدالفوز بالمباراة وتقديم أداء فنى وبدنى رائع ومطلوب من أجل حجز كل لاعب لمكان له في التشكيلة الرئيسية، ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب في تجربة بعض الوجوه الجدية ورفع معدلات اللياقة لديهم والاعتماد على الشباب في المباريات المقبلة.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر bein sport تصفيات افريقيا...





Egypt VS Niger





ويحت منتخب مصر وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 لقاءات وخسارة مباراة واحدة، وكان المنتخب المصري قد نجح في هزيمة منتخب تونس بالجولة الماضية بنتيجة 3-2، ويذكر أيضا أن مصر قد نجحت في استقدام بطولة كأس الأمم الأفريقية على أراضيها في منتصف يونيو المقبل.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر bein sport تصفيات افريقيا...





كما يذكر أن منتخب مصر قد حسم لقاء الذهاب في الجولة الثانية بالفوز بنصف دستة أهداف في الإسكندرية، كما يذكر أيضا أن المجموعة العاشرة تضم كلا من منتخب توني ومصر والنيجر وأى سواتينى.

موعد لقاء منتخب النيجر ضد منتخب مصر