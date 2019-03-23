القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
عالم
السبت 23/مارس/2019 - 02:34 م

عريضة تطالب ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي تجمع 4 ملايين توقيع

عريضة تطالب ببقاء
أ ش أ
dostor.org/2563037

جمعت عريضة بريطانية، تطالب بإلغاء تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، أكثر من 4 ملايين توقيع خلال 3 أيام.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم السبت، نص العريضة- التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني- وجاء فيها: "تؤكد الحكومة مرارا أن مغادرة الاتحاد الأوروبي هو إرادة الشعب.. علينا أن نضع حدا لهذا الادعاء عبر إثبات قوة الدعم الشعبي الآن للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.. إن استفتاء ثانيا يمكن ألا ينظم أبدا، إذن صوتوا الآن"، وأشارت القناة إلى أنه يتعين على البرلمان البريطاني مناقشة أي عريضة تحمل أكثر من 100 ألف توقيع.

ونشرت العريضة مارجاريت آن جورجيادو، يوم الأربعاء الماضي، وقالت في مداخلة عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "إنه بالنسبة لناس كثر، إما الآن أو أبدا، معتبرة أن الناشطين المؤيدين للبقاء مثلها جرى إسكاتهم أو تجاهلهم منذ تنظيم الاستفتاء في يونيو 2016، والذي أظهر أن نسبة 52% تؤيد بريكست".. وحظيت العريضة بدعم أكثر من 100 ألف توقيع في أول ساعتين من نشرها.

وكانت عريضة سابقة تدعو إلى إبطال المادة 50 من الدستور الإنجليزي، التي تحكم عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا لم يكن هناك خطة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 25 فبراير 2019، حيث تلقت 136.400 توقيع، وتمت مناقشتها في مجلس العموم البريطاني في 11 مارس الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أمس الأول الخميس، الموافقة على تأجيل البريكست إلى 22 مايو المقبل، في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق، الأسبوع المقبل، وفي حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل المقبل.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تنظم إجراءات الخروج.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

منذ يوم

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ يومين

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

منذ 3 أيام

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ 4 أيام

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ 6 أيام

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

الآن

"نماذج التنبؤ" تكشف عن المحافظات المهددة بالأمطار اليوم

السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات مع العراق فى كل المجالات

صلاح يشجع ليفربول من جرز المالديف

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ads
الأكثر قراءة

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

صورة جديدة لـ"صلاح" استعدادًا لقضاء عطلته فى "دبى"

بدء بيع عملات "السادات" نهاية مارس

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

في العيد القومي للشرقية.. جولة بالصور بمدينة "تانيس" التاريخية

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام النيجر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر اليوم

موعد مباراة منتخب مصر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

صورة جديدة لـ"صلاح" استعدادًا لقضاء عطلته فى "دبى"

بدء بيع عملات "السادات" نهاية مارس

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

كشكول

بالصور.. بدء اجراءات توقيع العقود المؤقتة بتعليم مطروح

جامعة الإسكندرية تشارك في ماراثون لأطفال متلازمة داون

"التعليم" تعلن موعد تفعيل شريحة الإنترنت لطلاب الأول الثانوي

تعليم الوادى: المدارس الثانوية مستعدة لأداء الامتحان الإلكترونى التجريبى

ننشر خريطة توزيع 21513 تابلت بكفر الشيخ

الأمصار

معزيا الشعب العراقي في ضحاياه.. السيسي: لمست إرادة وعزما لبناء بلد جديد قوي

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة من "المالديف"

تعرف على تشكيل منتخب مصر ضد النيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا‎

مصر تفوز بـ"أفضل وزير مالية في أفريقيا"

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

علماء: الربيع سيستمر حوالي 93 يوما في حالة من عدم الاستقرار

صلاح يشجع ليفربول من جرز المالديف

اليوم.. مؤتمر صحفى لعروض أزياء انترناشونال فاشون اوورد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التلجراف: المضادات الحيوية تقتل البكيتريا المفيدة فى الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎