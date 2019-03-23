عريضة تطالب ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي تجمع 4 ملايين توقيع

جمعت عريضة بريطانية، تطالب بإلغاء تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، أكثر من 4 ملايين توقيع خلال 3 أيام.



ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم السبت، نص العريضة- التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني- وجاء فيها: "تؤكد الحكومة مرارا أن مغادرة الاتحاد الأوروبي هو إرادة الشعب.. علينا أن نضع حدا لهذا الادعاء عبر إثبات قوة الدعم الشعبي الآن للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.. إن استفتاء ثانيا يمكن ألا ينظم أبدا، إذن صوتوا الآن"، وأشارت القناة إلى أنه يتعين على البرلمان البريطاني مناقشة أي عريضة تحمل أكثر من 100 ألف توقيع.



ونشرت العريضة مارجاريت آن جورجيادو، يوم الأربعاء الماضي، وقالت في مداخلة عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "إنه بالنسبة لناس كثر، إما الآن أو أبدا، معتبرة أن الناشطين المؤيدين للبقاء مثلها جرى إسكاتهم أو تجاهلهم منذ تنظيم الاستفتاء في يونيو 2016، والذي أظهر أن نسبة 52% تؤيد بريكست".. وحظيت العريضة بدعم أكثر من 100 ألف توقيع في أول ساعتين من نشرها.



وكانت عريضة سابقة تدعو إلى إبطال المادة 50 من الدستور الإنجليزي، التي تحكم عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا لم يكن هناك خطة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 25 فبراير 2019، حيث تلقت 136.400 توقيع، وتمت مناقشتها في مجلس العموم البريطاني في 11 مارس الجاري.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أمس الأول الخميس، الموافقة على تأجيل البريكست إلى 22 مايو المقبل، في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق، الأسبوع المقبل، وفي حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل المقبل.



يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تنظم إجراءات الخروج.