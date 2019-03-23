القاهرة : السبت 23 مارس 2019
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طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

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السبت 23/مارس/2019 - 02:34 م

مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )

مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
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مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )
 يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة خافير أجيرى أخر مبارياته بتصفيات أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمواجهة النيجر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )
ويحل منتخب الفراعنة ضيفًا على النيجر مساء يوم السبت في اللقاء الذي يقام على ملعب جينرال سيني كونتش ويقوده تحكيميًا الحكم السوداني رينج نير عكاش، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة، وسينقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.
مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )
تضم بعثة منتخب مصر 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وكان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).
مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )
منتخب مصر يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة وهو نفس رصيد منتخب تونس المتصدر، وضمنا المنتخبان التأهل لكأس الأمم الافريقية المقبلة، بينما يدخل منتخب النيجر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل، و3 هزائم.
مصر والنيجر بث مباشر اونلاين كورة ستار HD ( رابط حصري )

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