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السبت 23/مارس/2019 - 02:33 م

kora online | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

kora online | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563030

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يواجه المنتخب المصري النيجر بعد فوز مصر اليوم مباشر في اللقاء الأول بسداسية دون رد ، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2019، علي ملعب جينرال سيني كونتش ، والتي سيكون اللقاء الأخير للفريق المصري خارج الديار ، وتحتاج مصر الثلاث نقاط لتصدر المجموعة العاشرة المشارك بها مصر وتونس والنيجر وإيسواتيني ، ويمكنك معرفة القنوات الناقلة المباراة وهي شبكة قنوات بي أن سبورت.

ومن المنتظر بدأ المواجهة السادسة من تصفيات الأمم الأفريقية بين مصر والنيجر في تمام الساعة الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت القاهرة ، والساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ، وستنقل المباراة علي القناة الأولي من بي أن سبورت.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مصر والنيجر مباشر في لقاء اليوم السبت 23 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

ومن المحتمل اليوم أراحة لاعبي المنتخب المصري ، لتجربة بعض العناصر الجديدة ومنها النجم عمرو السولية لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي ، وايضا أتاحت الفرصة لباقي لاعبي الفريق ، وعدم مشاركة النجم المصري والعالمي محمد صلاح وسيبدأ صلاح في المباراة القادمة الودية الدولية أمام فريق نيجيريا في الثلاثاء القادم.
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