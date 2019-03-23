أمن الفيوم يضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية المحظورة

نجح رجال مباحث الفيوم في ضبط سيارة نقل المنيا محملة بكميات كبيرة من الألعاب النارية (بمب- صاروخ- شمروخ) كانت في طريقها للتوزيع بمحافظات الصعيد.



كانت البداية حينما تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بورود معلومات لضباط ادارة البحث الجنائي عن اعتزام أحد الأشخاص نقل كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة لتوزيعها بمحافظات الصعيد.



وعلى الفور، أصدر مدير الأمن توجيهاته بسرعة تقنين الإجراءات القانونية، وضبط المتهم متلبسًا، فتم استئذان النيابة العامة وإعداد كمين مشترك من ضباط مباحث التموين ووحدة مباحث مركز طامية، أسفر عن ضبط السيارة رقم 49090 نقل المنيا قيادة "رجب عبدالقادر عبدالسلام" 37 سنة، سائق، ومقيم في أبوجنشو بدائرة مركز ابشواي.



وضبط بصندوق السيارة كميات كبيرة من الألعاب النارية المختلفة، بلغت 140 ألف بمبة، 936 ألف صاروخ وشمروخ.



تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والقبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 488 أمن دولة طوارئ لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.