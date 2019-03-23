هيئة الانتخابات التونسية تتمسك بموعد "الرئاسية" فى نوفمبر

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، عن تمسكها بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.



وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية، إنه لن يكون هناك تغيير لموعد الانتخابات المحدد في تاريخ 10 نوفمبر، رغم الدعوات إلى ذلك بسبب تزامنه مع احتفالات المولد النبوي.



وقال بافون: "ستعمل الهيئة على إيجاد صيغ وترتيبات تمكن من إنجاح الحدثين".



وتجري الانتخابات التشريعية يوم السادس من أكتوبر المقبل.



وهذه ثاني انتخابات تشهدها تونس منذ صدور دستورها الجديد عام 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.