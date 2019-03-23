تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل فى حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بحلوان.



ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان يفيد بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تمكنت القوات من ضبط كل من "فؤاد. أ"، حداد، "على.س"، عامل، و"محمد. س"، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل سكن المتهم الأول، وعثر على حفرة قطرها 1.5 متر × 1.5 متر بعمق 15 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.