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السبت 23/مارس/2019 - 01:17 م

النيابة تتحرى عن عصابة سرقة حقائب السيدات في المعصرة

النيابة تتحرى عن
نجلاء رفاعي
dostor.org/2562861

أمرت نيابة حلوان، اليوم السبت، بحبس سائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في تكوين عصابة لسرقة حقائب السيدات، بأسلوب الخطف بمنطقة المعصرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "إيناس.أ"، 60 سنة، بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها فوجئت بمركبة نارية "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبتها، وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالى، بطاقة رقم قومى، بعض الأوراق ومتعلقاتها الشخصية وفرا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة "ضاحي. ع"، 43 سنة، عامل بإحدى شركات الرخام.

بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول نفى علمه بكونه من متحصلات حادث سرقة وقرر بشرائه من كل من "مصطفى.أ"، 23 عامًا، سائق، "أحمد.أ"، 23 عامًا، سائق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك " ملك وقيادة الأول" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، بحوزتهما مبلغ مالي 1000 جنيه من متحصلات الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتخلصهما من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام وإنفاقهما باقي المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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