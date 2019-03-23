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السبت 23/مارس/2019 - 01:12 م

فيفي فرج الله وكيل معهد أبحاث النباتات الطبية بجامعة بني سويف

فيفي فرج الله وكيل
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2562854

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، قرارا رقم 479 بقيام الدكتورة فيبي فرج الله لمعي، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة، قائمًا بأعمال وكيل معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية لشئون الدراسات العليا والبحوث حتى 31 يوليو 2019م.

وحصلت الدكتورة فيبي فرج الله على بكالوريوس العلوم الصيدلية، امتياز مع مرتبة الشرف بكلية الصيدلة جامعة القاهرة فرع بني سويف 2003، وعلى ماجيستير، كيمياء عضوية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة فرع بني سويف يناير 2005.

ونالت درجة الدكتوراة كيمياء عضوية صيدلية بكلية الصيدلة جامعة بني سويف فبراير 2013، تم تولت عدة مناصب ادارية ومنها منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية عن الفترة من112017 وحتى 92018، وعضو لجنة الدراسات العليا كلية الصيدلة، جامعة بني سويف، 2016-2017، واشرفت على الرسائل العلمية المختلفة ما بين ماجستير ودكتوراة، وحصلت على أحسن رسالة دكتوراه داخل جامعة بني سويف في عام 2014، ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشوره دوليا.

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