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السبت 23/مارس/2019 - 01:12 م

تحرير 4 محاضر لمخابز خلال حملة تموينية في قلين بكفر الشيخ

تحرير 4 محاضر لمخابز
مصطفى عنز
dostor.org/2562851

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، والمحال التجارية، والمنشآت الغذائية، ومحلات الجزارة، والمخابز البلدية، بمركز ومدينة قلين.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير 4 محاضر للمخابز المخالفة تضمنت، تحرير محضر نقص وزن بمقدار 28 جرام لمخبز الدعو "أ.ا.إ.ا"، ومحضر نقص وزن بمقدار 19 جرام لمخبز المدعو "ا.ع.ش"، ومحضر نقص وزن بمقدار 18 جرام لمخبز المدعو "م.ج.ا"، ومحضر نقص وزن بمقدار 17 جرام لمخبز المدعوة "ص.ص.ا.ا"، وتم إرسال المحاضر للنيابة العامة، وجارٍ المتابعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، والمرور على الأسواق، للتأكد من جودة وتوافر السلع، وضبط الأسعار، ومحاربة الغلاء.

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