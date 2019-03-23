فلسطين: الجولان أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من جديد، على أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وأن قرار ضمه في العام 1981 باطل وغير شرعي، وأن المواقف الأميركية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان تتناقض مع القانون الدولي وتشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 497.



وأدانت الوزارة بشدة، في بيان لها، اليوم السبت، تلك التصريحات الدعوات وتعتبرها إمعانا أميركيا_إسرائيليا في تكريس الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة، وامتدادا لمحاولات إدارة ترامب الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي واختطافه والسيطرة عليه.



وطالبت الوزارة الدول كافة خاصة تلك التي تدعي الحرص على السلام واستقرار المنطقة رفع صوتها عاليا وتوحيد جهودها لوقف الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته، بصفته اعتداءً مباشرا على الحقوق الفلسطينية والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية.