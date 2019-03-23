التحقيق في سرقة هواتف محمولة من قاعة أفراح بالمعادي

تباشر نيابة المعادي، اليوم السبت، التحقيق مع عاطل لتورطه في سرقة هواتف المواطنين من داخل قاعات الأفراح بالمعادي.



تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من "أحمد.إ"، 24 سنة، محاسب، بأنه حال تواجده بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة أبراج عثمان بدائرة القسم اكتشف سرقة هاتفه المحمول.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل. ع"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبمناقشته اعترف بسرقة هاتف محمول من "أبو بكر.أ"، 25 سنة، محاسب حال تواجده بذات القاعة.



وبإرشاده تم ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميله - حسن النية - "حسن.ف، 35 سنة، صاحب محل ومقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيايبة العامة لتولى التحقيق.