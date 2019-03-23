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السبت 23/مارس/2019 - 01:10 م

محمد الباز يناقش التعديلات الدستورية ويرد على أكاذيب الإخوان فى 90 دقيقة

محمد الباز
محمد الباز
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2562844

يقدم الإعلامي محمد الباز فى 90 دقيقة حلقة خاصة عن التعديلات الدستورية، وأهم المواد المقترحة للتعديل، وكيف يشارك المجتمع بكل أفراده وطوائفه فيها؟ كما يرد على حملات الإخوان الكاذبة ضد الدولة المصرية، ويكشف كيف تعاملت رئيسة وزراء نيوزيلندا مع الحادث الإرهابي.

كما يستضيف الدكتور محمد الباز عبر قناة المحور الفضائية، فى حلقة اليوم السبت، الشاعر عبد الله حسن، حيث يلقى الشاعر عددا من القصائد التى قدمها بمناسبة عيد الأم، ومنها" لما جيت اكتب عن أمى، وابنى الحنين، واللى مقالتوش أمى ليا".

ومن المقرر أن يلقى الشاعر عبد الله حسن قصيدة عن الأب تحت عنوان "مفهتهوش" وينفرد بها حصريا، ويلقيها لأول مرة خلال تواجده ضيفا مع الإعلامى محمد الباز.

ويغنى الشاعر عبد الله حسن خلال الحلقة عددا من القصائد الوطنية التى كتبها خلال الفترة الماضية، والتى تمت إذاعتها وغناؤها خلال الندوات التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها "أنا ابن الشهيد".

وحاز الشاعر عبد الله حسن على لقب أحسن شاعر عامية عام 2016 وعام 2017 فى استفتاءات مواقع عربية، وشارك فى كتابة الأشعار المسرحية وآخرها مسرحية خيبتنا مع محمد صبحى، كما قام بكتابة تترات مسلسلات إذاعية للفنانين ماجد الكدوانى، هبة مجدى، كندة علوش، وعمرو يوسف، وقام بكتابة وتلحين العديد من الأغانى للفنانين هانى شاكر، وائل جسار، عمرو مصطفى، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، ومروة ناجى، وغادة رجب.

وحصل الشاعر عبد الله حسن على العديد من التكريمات فى الوطن العربى فى الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وتم ترجمة بعض أعماله إلى اللغة الإسبانية والإيطالية.

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