السيسى: المباحثات مع عبد المهدى يكشف الرغبة نحو عراق جديد قوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لمس خلال مباحثاته مع عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، أن هناك رغبة حقيقية نحو عراق جديد قوى وواعد يفتح ذراعيه لأبناء العراق كافة.



وأكد الرئيس أن هناك آفاق واسعة تمكن الدولتين كن تحقيق طموحاتهما، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وعقد اللجنة العليا المشتركة.



ويزور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، مصر لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.



ومن المقرر أن يتحدث الرئيس السيسى ورئيس وزراء العراق إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات الثنائية.