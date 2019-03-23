"هندسة طنطا" تحتفل بتخريج دفعة الدكتور علي الذهبي

احتفلت كلية الهندسة بجامعة طنطا، بتخريج دفعة الدكتور على الذهبي، بمشاركة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



قدم الدكتور مجدي سبع التهنئة للخريجين ولأسرهم موجها الشكر لكلية الهندسة والقائمين عليها لحرصهم على تخريج دفعات من الطلاب على أعلى مستوى تعليمي وتأهيلهم للاندماج سريعا في سوق العمل.



شارك في الاحتفالية الدكتور محمود ذكي عميد الكلية، والدكتور محمد حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، حيث تم تكريم الخريجين باهدائهم الدروع وشهادات التقدير.